Tra lungodegenti e squalificati, Chivu valuta due moduli per affrontare la Fiorentina. Il programma del Parma in vista della gara del Franchi

Dopo l'impegno di questa sera contro il Celje, domenica la Fiorentina tornerà in campo in Serie A contro il Parma. Per la sfida del Franchi, riporta TMW, Chivu sta valutando le condizioni di alcuni singoli: ancora presto per Circati, appena rientrato da un infortunio al crociato, da valutare anche le condizioni di Cancellieri fermo ormai da quasi un mese.

Due moduli possibili

Con Almqvist squalificato, il Parma potrebbe riproporre il 3-5-2 adottato con ottimi risultati contro l'Inter. Attenzione però anche al modulo alternativo, un 4-3-3 che prevederebbe l'utilizzo sia di Ondrejka (in gol contro i neroazzurri) sia dell'ex obiettivo di mercato della Fiorentina Man. Il Parma si è allenato questa mattina e tornerà in campo domani, sabato invece la rifinitura prima della partenza per Firenze.