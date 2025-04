L'ex Parma, prossimo avversario della Fiorentina in campionato, Lorenzo Minotti, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare del Celje, sfidante odierno dei Viola in Conference: “Paragono gli sloveni al Como o al Parma in Serie A perché giocano in maniera scanzonata, a volte pure scriteriata. Se la Fiorentina non arriva preparata, può sorprenderla”. L'allenatore, Albert Riera, infatti è “noto” per non assegnare un ruolo preciso ai giocatori dal centrocampo in su: solo la difesa è organizzata sempre allo stesso modo.

“In difesa il Celje è un disastro”

“Nella loro metà campo però sono un disastro. Se attaccati, vanno in enorme difficoltà. I terzini sono i giocatori chiave: creano superiorità e convergono verso il centro del campo. Sembra una squadra fatta a posta per esaltare le caratteristiche della Fiorentina. L'importante è non perdere stasera, sono più deboli sì ma col Betis hanno perso solo al 96'. L'importante è non andare sotto nel risultato, loro potrebbero chiudersi a quel punto”.