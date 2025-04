Obiettivo dieci milioni! E almeno il riscatto di un giocatore è già pagato

Sia pur in forma molto minore rispetto alle altre due competizioni della Uefa, la Conference League porta anche benefici economici alle società che vi partecipano, e la Fiorentina ne sa qualcosa.

Quota dieci milioni

Il club viola, solamente in premi derivanti dai risultati fatti (quindi esclusi market pool, botteghini e sponsor), si è già garantita un incasso pari a 7,5 milioni di euro. Passare i quarti di finale permetterebbe di incamerare altri 2,5 milioni portando la quota a dieci milioni, tondi, tondi.

Gosens o Adli già ‘pagabili’

Questo vorrebbe dire avere già in cassa la cifra per poter pagare il riscatto di uno dei giocatori arrivati in prestito la scorsa estate, tipo Gosens giusto per fare un nome, o Adli (se volessero tenerlo ancora). Fagioli e Gudmundsson ancora no, perché questi sono riscatti più onerosi per le casse sociali.