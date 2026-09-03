Anticipi e posticipi fino alla dodicesima giornata della Serie A 26-27: ecco il programma che aspetta la Fiorentina di Fabio Grosso

Questo pomeriggio, dopo essersi giocate le prime due giornate del campionato 2026-2027, la Lega Serie A ha reso noti quali saranno anticipi e posticipi fino alla dodicesima giornata. Svelato quindi il calendario della Fiorentina di Fabio Grosso, che dovrebbe restare saldamente al comando, fino a fine Novembre.

Il mese di Ottobre è quello piu denso di appuntamenti

Alla ripresa dopo le tre settimane di sosta per la pausa nazionali la Fiorentina sarà protagonista della prima partita: alle ore 15 di sabato 10 Ottobre i viola saranno impegnati a Marassi contro il Genoa. La settimana giornata, stavolta casalinga, vedrà la Fiorentina affrontare il Como di domenica, 18 Ottobre, alle ore 15. Per l'ottava giornata, quella contro i campioni d'italia dell'Inter, la squadra di Grosso sarà impegnata a San Siro alle 12.30 di Domenica 25 Ottobre. Mese di Ottobre che si conclude con il turno infrasettimanale, con la Fiorentina che ospiterà al Franchi l'Atalanta alle 20.45 di Giovedì 29.

Il mese di Novembre, quello di Fiorentina-Juventus

Il mese di Novembre inizia con un posticipo in trasferta: la Fiorentina lunedì 2 Novembre alle ore 18.30 sarà impegnata a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Nell'undicesima giornata si gioca la sfida piu attesa a Firenze, Fiorentina-Juventus: la Lega Calcio ha scelto di programmare questa sfida di Domenica, 8 Novembre, alle ore 20.45. Infine nella dodicesima giornata di campionato i Viola incroceranno in trasferta il Monza di Juric, sfida fissata per lunedì 23 Novembre alle ore 18.30