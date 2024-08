Biraghi: "Società ambiziosa, sta migliorando questa squadra. Ce l'avevo con Mandragora perché..."

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, ha realizzato il gol che ha consentito alla squadra di poter uscire dal Tardini con un pareggio.

“Sapevamo che questa sarebbe stata una partita complicata - ha dichiarato - per la loro qualità offensiva. Noi abbiamo cambiato completamente il nostro modo di difendere rispetto all'anno scorso ed è normale avere avuto delle difficoltà”.

Dopo il gol ha mostrato la maglia verso la curva dove erano situati i tifosi viola: “Ce l'avevo con Mandragora perché mi deve aiutare a far capire ai nuovi cosa vuol dire giocare per questa maglia. È importante farlo capire agli altri ed è cosi che si dimostra ai fiorentini il nostro affetto. È una città che richiede il massimo dell'impegno e quando vedono uno che dà l'anima per questa squadra ti apprezzano. Sono cambiate tante cose, dobbiamo stare tutti uniti e potremo portare a casa risultati importanti".

Sul gol su punizione: “La mia idea all'inizio era quella di tirare sul secondo palo ho visto che c'era un po' di spazio e ho tirato là. Tra l'altro il loro poriere è una montagna (ride ndr)”.

Infine sul mercato: “La società sta migliorando la squadra, sono arrivati pezzi importanti. E' ambiziosa e noi stiamo lavorando. Abbiamo perso un grande giocatore come Milenkovic ma l'abbiamo sostituito con un altro di livello”.