Fiorentina e Copenaghen a lavoro per regalare un nuovo portiere a Italiano. Contatti in corso fra i due club

La Fiorentina non molla Kamil Grabara. Il classe 1999 è la prima scelta per la porta viola e secondo Gianluca Di Marzio proseguono i contatti con il Copenaghen per trovare l'intesa e regalare un nuovo portiere a Vincenzo Italiano.

La società viola continua a lavorare e i contatti con il Copenaghen vanno avanti. Portiere classe '99, Grabara si è messo in grande mostra con il Copenhagen nella stagione 2022-2023. Cresciuto nel Ruch Chorzow, passa al Liverpool nel 2016 e ci rimarrà fino al 2019 nel settore giovanile.

Con il club inglese non esordirà mai in Prima Squadra e la sua esperienza nel calcio dei grandi avverrà all'Aarhus, in Danimarca, per due anni. Nel mezzo un anno in Championship nel 2019 con l'Huddelsfield Town. Nel 2021 passa al Copenhagen dove ha collezionato 30 presenze nelle due stagioni di cui 8 nel 2023. Ha esordito nel 2022 nella Polonia in Nations League nel 2-1 contro il Galles del 1 giugno 2022.