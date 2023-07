Prima Grabara e poi gli altri: Commisso apre il portafogli! La squadra mercato viola è in fermento

La sensazione è che il mercato della Fiorentina sia come una boccia di spumante col tappo già mezzo avviato al ‘salto’: come riporta il Corriere dello Sport-Stadio infatti, Infantino sarà solo il primo di almeno cinque colpi già messi in cantiere. Per l'argentino è già ora di viaggiare verso Firenze e il prossimo potrebbe essere Kamil Grabara, portiere del Copenhagen.

A ruota due calciatori su cui la squadra mercato viola ha lavorato in queste settimane: Josip Sutalo e Lucas Beltran, ben più impegnativi dal punto di vista economico (siamo sui 40 milioni globali per i due). In ultima istanza Morten Hjulmand che potrebbe essere la pedina per chiudere il mercato del centrocampo.