Come ti cambio il mercato con la Conference: Beltran per il tris Albiceleste e cinque colpi in totale

La partecipazione o meno alla Conference League in teoria non dovrebbe aver cambiato molto dei piani di mercato ma è chiaro che una mano, e un incentivo in più, li può dare: nella ricostruzione de Il Tirreno dunque, ci sono almeno cinque colpi in canna per quanto riguarda la Fiorentina. Uno di questi potrebbe essere proprio Lucas Beltran, attaccante del River Plate, a patto però di salutare Cabral. Con lui la società viola costruirebbe un reparto molto Albiceleste, vista anche la presenza sulla trequarti di Gonzalez e, a breve, di Infantino.

Non ci si fermerà però all'attacco, visti i discorsi portati avanti per Grabara e Sutalo e il volto che a centrocampo dovrà sostituire Amrabat.