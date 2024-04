Il tentativo della Fiorentina di evitare i supplementari funziona...alla rovescia. Milenkovic e il duello ad armi pesanti che perde, Mandragora trotterella

Nella partita secca tutto può accadere. Ma in una sfida doppia, si sa, quasi sempre vince la squadra più forte. E l’Atalanta di questi anni è nettamente più forte della Fiorentina.

Il divario fra le due squadre non è quello indicato dal risultato finale, troppo pesante, ma esiste. La Fiorentina non è riuscita a conservare il risicato vantaggio dell’andata.

Il tentativo di evitare i supplementari funziona

I viola non hanno lesinato impegno ed energie ma di pericoli a Carnesecchi non ne hanno creati. Hanno perfino trovato la forza di segnare con l’appena entrato Martinez Quarta al posto di uno scellerato Milenkovic.

Nei minuti finali il tentativo dei viola (in dieci) di evitare i supplementari funziona… alla rovescia. L’assalto si trasforma in una rotta ed è l’Atalanta a chiudere la partita: game, set, incontro.

Voti e giudizi

Milenkovic – 3 – Duello ad armi pesanti con Scamacca. Che segna due gol strepitosi (uno annullato) e lo costringe al fallo da espulsione.

Mandragora – 4,5 – La palla gli sbatte sulle gambe e fila verso Koopmeines che si invola e segna mentre il nostro trotterella. Si fa ammonire stupidamente.

Italiano – 5 – Sente il pericolo e mette la difesa a cinque, ma poi non trasmette alla squadra il messaggio di non sbilanciarsi e nei minuti finali la Fiorentina prende gol in contropiede da un fallo laterale a proprio favore. Il tentativo di evitare i supplementari funziona… ma nel modo inverso al desiderato.

