L'ufficialità del rinvio in Serie A di Bologna-Milan, come riportato poco fa sulla nostra testata, causerà non pochi problemi per l'individuazione di una data per il recupero ma soprattutto renderà inevitabile spostare parecchio in avanti la disputa della gara, complici gli impegni delle due squadre. Una situazione che fa già discutere le due società.

‘Scelta saggia, c’erano situazioni oggettive che rendevano difficile la disputa della partita'

Sulla scelta si è pronunciato l'ad del Bologna Claudio Fenucci: "C'è una situazione oggettiva di difficoltà nella zona dello stadio, dove ci sono stati anche dei crolli. Quindi al di là della solidarietà che continuiamo a esprimere nei confronti delle famiglie c'erano appunto anche situazioni oggettive che rendevano difficile la disputa della partita a Bologna. Credo quindi che il rinvio sia la scelta giusta, quella più saggia, che consentirà di salvaguardare l'incasso della partita, visto che parte verrà dedicato proprio agli alluvionati".

‘Una decisione incomprensibile ma prendiamo atto dell’ordinanza del Sindaco'

Molta meno convinzione sul fronte Milan, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha infatti commentato: "Una decisione incomprensibile, il Sindaco Lepore ha vietato la partita a porte chiuse. Non ho capito il perché ma di fronte all'ordinanza del Sindaco abbassiamo la testa".