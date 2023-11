Borja Valero e Masini portano bene al Bisonte. Scandicci espugna Cuneo

Ferma la Serie A di calcio, senza partite della Fiorentina, grandi attenzioni erano rivolte per quanto riguarda lo sport fiorentino, sulla pallavolo femminile, Serie A1, dove erano impegnate due squadre.

Il Bisonte Firenze-Uyba Volley Busto Arsizio 3-0 (25-17, 25-22, 25-22)

Sotto gli occhi dell'ex centrocampista della Fiorentina, Borja Valero, e del cantautore Marco Masini, Il Bisonte Firenze riesce a superare l'Uyba Volley Busto Arsizio (3-0), ritornando al successo dopo due netti ko consecutivi. Le bustocche invece interrompono la loro risalita dopo i sei punti conquistati nelle ultime due giornate.

Firenze raggiunge al sesto posto Pinerolo e Roma a quota 12, Busto Arsizio resta terzultima con Vallefoglia a 7 punti.

Honda Olivero S.Bernardo Cuneo - Savino Del Bene Scandicci: 1-3 (11-25, 19-25, 25-18, 20-25)

La Savino Del Bene Volley va oltre la stanchezza, fisica e mentale, e si aggiudica la quinta gara consecutiva superando la Honda Olivero S.Bernardo Cuneo. In casa della formazione piemontese, arriva un successo per 3-1 per la squadra di coach Barbolini, che così chiude con una vittoria da tre punti le ultime due settimane di sfide.

La squadra di Barbolini, grazie al successo di Cuneo, sale a quota 19 punti e si porta al secondo posto in classifica.