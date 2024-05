Dia resta in Serie A, ma non sarà Fiorentina. E lo seguirà un altro attaccante della Salernitana

Ricordate quando la Fiorentina è stata vicinissima ad acquistare Boulaye Dia dalla Salernitana? Ebbene, il senegalese rimarrà con ogni probabilità nel nostro campionato; sicuramente non con i granata vista la retrocessione, ma soprattutto alla luce della stagione complicata e piena di polemiche con il club.

Dia alla Lazio… e non solo

Dia è ‘promesso sposo’ della Lazio, come riporta il portale de Il Messaggero. Lotito starebbe per definire la trattativa con la Salernitana per l'acquisto dell'attaccante. Ma non solo, sarebbe una doppia entrata per i biancocelesti: Dia più Tchaouna, altro esterno d'attacco granata, per 20 milioni di euro complessivi.