Questo pomeriggio l'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare alcuni temi di casa Fiorentina.

“Il centrocampo alla Fiorentina è spesso il reparto che ogni anno viene rivoluzionato, e questo la dice tanto su come è stato organizzato in precedenza. Sono convinto che in passato non ci sia stata la volontà di costruirne uno all’altezza che potesse offrire solidità alla squadra nel tempo. I giocatori che sono accostati alla Fiorentina sono sicuramente ottimi e Fazzini rappresenta un grande acquisto: il suo arrivo darà molta qualità al reparto. Adesso per chiudere al meglio mi piacerebbe arrivasse un giocatore un giocatore di prestanza fisica a centrocampo. Sono dell’idea che dopo questo arrivo a Pioli serve qualcuno da poter schierare davanti alla difesa, con doti chiare e che sappia giocare coi piedi impostando l’azione dal basso. Credo che Stefano voglia far ripartire la squadra dal basso, tra l’altro, lui è stato il primo ad inserire la verticalizzazione diretta dal portiere. Credo che i nomi fatti finora, Trarre e Bernabè su tutti possano essere giusti profili per questa Fiorentina”.

“Mandragora può diventare il fulcro della nuova Fiorentina”

Parlando di centrocampisti si è poi focalizzato su Rolando Mandragora: “Nonostante un inizio di stagione in salita, con Palladino che preferiva altri al suo posto, la stagione appena conclusa ci ha consegnato un nuovo giocatore: quest’anno ha fatto molto bene sotto tutti gli aspetti di vita, è mentirei se non ammettessi che è stato uno dei migliori della rosa viola. Meglio di lui ha fatto soltanto Moise Kean, ma sappiamo quanto per un attaccante sia più facile. Ha iniziato da dopo gennaio a fare prestazioni importanti, ma ha fatto vedere cose importanti: abbiamo vito un giocatore dalle due facce, e mi auguro che il prossimo anno riparta a mille. Più giocatori hai e meglio è, anche a centrocampo, serve una rosa ampia per affrontare tutte le competizioni. Il saluto di Cataldi? Peccato per il suo addio. L’intelligenza di Danilo a livello tecnico e tattico l’abbiamo vista anche nel suo messaggio di congedo. Poteva far molto comodo alla causa viola, mi dispiace che sia partito“.

“La Fiorentina dovrà fare tante valutazioni in difesa: da Valentini a Moreno..”

Uno sguardo anche al reparto difensivo: “La Fiorentina dovrà fare qualcosa anche in difesa, a partire da capire quale sarà il futuro di Valentino. Al Verona ho visto un bel difensore: un mancino capace di impostare il gioco grazie al suo piede molto educato. Non lo farei ripartire senza farlo valutare da Pioli. Può chiaramente far bene a Firenze, in Argentina ha dimostrato tanto. Moreno credo che sia un buon giocatore, ma non mi ha mai fatto impazzire perché ha dimostrato di far bene solo in Conference contro squadre mediocri. Cessione Comuzzo? 30 milioni per un 2005 sono davvero tanti. Inoltre, bisogna considerare il fatto che ha giocato un solo anno da protagonista. Personalmente, a cifre importanti, credo che si possa sacrificare”.