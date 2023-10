Il Genk risolve rapidamente la pratica Cukaricki e si prende la testa del girone con il Ferencvaros: girone in salita per la Fiorentina

Un po' come l'anno scorso, il girone di Conference della Fiorentina si fa in salita dopo due giornate: il Ferencvaros infatti esce imbattuto dal ‘Franchi’ e sale a quota 4, insieme al Genk che ha vinto in Serbia sul campo del Cukaricki per 2-0. A segno nei primi 20 minuti Heynen e Paintsil.

La CLASSIFICA del Girone F: Ferencvaros 4, Genk 4, Fiorentina 2, Cukaricki 0.