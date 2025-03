Badelj: "Mio figlio si chiama Davide in onore di Astori, spero che da grande gli somigli. Da lui ho imparato tanto"

Fra i tantissimi ex giocatori in campo, c'era un “ragazzo” ancora in attività. Milan Badelj, vecchio capitano della Fiorentina, ha preso parte alla partita d'addio al calcio di Giuseppe Rossi, assieme a molti campioni del passato.

Il gesto di Badelj

Il centrocampista del Genoa gioca ancora in Serie A ma è stato un calciatore simbolo, seppur per un breve periodo, della Viola. Il croato è stato colui che ha ereditato per primo la fascia che fu di Davide Astori, dopo quel maledetto 4 marzo 2018. Il ricordo, indelebile, del suo vecchio capitano gli è rimasto talmente nel cuore da aver deciso di chiamare suo figlio con il nome del numero 13 per sempre.

“Spero che da grande gli somigli”

“Ho dato a mio figlio ‘Davide’ come secondo nome, spero che da grande somigli ad Astori. E' inevitabile pensare a lui, non solo quando vado a Firenze. Da lui ho imparato come da pochi altri”, ha dichiarato a Cronache di Spogliatoio durante il Pepito Day. Un legame indissolubile con Astori che rimarrà per sempre nella storia di un grande ex Fiorentina.