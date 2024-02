La Nazione: Bomber-Firenze, è già scoppiato l'amore

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Tornado viola a cresta alta”.

Pagina 2

Apertura per: “Manita viola, che Belo spettacolo! Gallo superstar, eurogol Gonzalez Cinque reti per tornare a sognare”. Sottotitolo: “Il risveglio di Ikonè, il ritorno di Nico e un centravanti vero: gara chiusa già dopo venti minuti di gioco Terracciano fa la saracinesca, segnano anche Quarta e Barak. Segnali positivi da Bonaventura e Arthur”. In taglio basso il commento: “Jorkò sembra un altro, Nico a nuovo Così il Gallo fa felici anche gli esterni”.

Pagina 4

Qui ci sono le dichiarazioni: “La felicità del tecnico L’incontro e poi i cori Italiano a nervi distesi”. E ancora: “Sabato il faccia a faccia con i tifosi, ieri l’ovazione della Fiesole Il tecnico: ”Incontro sincero. La gara? E’ la squadra che voglio".

Pagina 5

Leggiamo su Belotti: “E il Gallo torna a cantare Gol e festa sotto la Fiesole ”Una giornata fantastica". E inoltre: “La prima rete, lo ”scambio di doni" e l’abbraccio virtuale: è già scoppiato l’amore Il bomber felice: “Voglio continuare così, so che posso migliorare ancora tanto”. Infine di spalla: “Oggi subito in campo Mercoledì il Bologna”.