Il Torino evita la concorrenza della Fiorentina e si aggiudica Anjorin: insieme a lui arriva in granata anche un altro giocatore dell'Empoli

Due nuovi arrivi per il Torino allenato da Marco Baroni. Come riferito Sky Sport, i granata hanno chiuso per due innesti provenienti dall’Empoli.

Sfuma un obiettivo viola

Si tratta del difensore Ardian Ismajli, che arriverà a parametro zero, e il centrocampista inglese classe 2001 Tino Anjorin, seguito anche per la Fiorentina. Per l'ex Chelsea oggi è stato raggiunto l’accordo economico con il club toscano.

I piani del Torino

Nonostante Anjorin fosse nel mirino dei viola il club granata ha battuto la concorrenza, assicurandosi il centrocampista. I due rinforzi sono destinati a sostituire Saúl Coco e Samuele Ricci. L’operazione Ismajli potrebbe concretizzarsi anche se Coco alla fine dovesse restare in Serie A.