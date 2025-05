Palladino: "Il secondo di ritardo di Pongracic sul 2-2 ci costa caro. Stanotte non dormiremo. Fagioli sostituito perché..."

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, è stato intervistato da Sky dopo l'eliminazione in Conference League.

“C'è dispiacere e rammarico perché la partita l'avevamo ripresa. Sicuramente è una ferita, dobbiamo essere bravi a gestire il gruppo che ha reagito sempre nelle difficoltà. Questo è un gruppo di grandi uomini e c'è un campionato ancora in corso. C'è tanta delusione, non dormiremo stanotte, ma dobbiamo cancellare questa delusione".

Inoltre: “Purtroppo nel calcio ci sono duelli individuali e Pongracic ha avuto quel secondo di ritardo su Ezzalzouli che ci costa caro. Dovevamo stare attenti a queste transizioni, sono cose provate e riprovate in settimana. Se vuoi andare in finale devi stare attento anche a questi piccoli, grandi dettagli”.

Su Fagioli deluso dopo il cambio: “L'ho sostuituio per dare freschezza e lucidità alla squadra. Mi dispiace vederlo deluso ma ci sono buoni giocatori anche fuori. E poi era stato anche ammonito e non volevo ritrovarmi in dieci”.