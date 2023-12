Christensen: "In carriera non avevo mai vinto ai rigori, è stato bello. A Roma per continuare il momento positivo"

Il portiere della Fiorentina Oliver Christensen, decisivo contro il Parma, ha parlato ai canali ufficiali del club: “Abbiamo continuato a lottare per tutta la partita e siamo stati premiati. Escludendo il primo tempo, nel secondo e ai supplementari abbiamo fatto molto bene e siamo davvero contenti di aver raggiunto i quarti di finale”.



E poi: "Finora nella mia carriera mi era capitato due volte di finire una partita ai rigori e in entrambi i casi avevo perso, per cui è stato bello vincere stasera. Abbiamo giocato trenta minuti in più del previsto ma abbiamo una squadra forte con ottimi giocatori, per cui non vediamo l'ora di scendere in campo a Roma e continuare il nostro buon momento".

TRADUZIONE DI FIORENTINANEWS.COM