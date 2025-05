Il clima in casa Fiorentina è decisamente tirato e misterioso. Lo afferma anche il giornalista di LA7 e tifoso viola Luca Speciale, che sul proprio profilo X scrive: “Bandiere ammainate, uomini di calcio banditi, gestione della comunicazione delegata ai social, dirigenti “politici” per i rapporti con il palazzo, mai pervenuti. Sempre e solo lo stesso direttore sportivo… Risultato: in sei anni cambiati sei allenatori, di cui tre si sono dimessi”.

E aggiunge: “Zero capacità di comunicazione, molta arroganza e alla fine l’incidente “inevitabile” con la curva… E il comunicato senza nemmeno un grazie di rito la dice lunga su quanto i problemi ambientali non fossero relativi alla zona di Campo di Marte”.