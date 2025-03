La Roma batte in rimonta il Como e resta a ridosso della Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Non si ferma la marcia della Roma di Ranieri, che ha battuto in rimonta anche il Como per 2-1 all'Olimpico. Primo tempo equilibrato ed impasse rotto dai comaschi, in vantaggio al 44' grazie a un inserimento di Da Cunha che poi ha battuto Svilar.

Nella ripresa il pareggio di Saelemaekers al 60', con un tiro deviato sotto la traversa. Un paio di minuti e Kempf si è preso il rosso per una trattenuta a centrocampo su Dybala: strada in discesa allora per la Roma, che ha completato la rimonta grazie a Dovbyk, alla deviazione al volo in porta al 75'. Giallorossi che tornano quindi a -2 dalla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 58, Napoli 57, Atalanta 55, Juventus 49, Lazio 47, Bologna 47, Fiorentina 45, Roma 43, Milan 41, Udinese 39, Torino 34, Genoa 31, Como 28, Verona 26, Cagliari 25, Lecce 25, Parma 23, Empoli 22, Venezia 18, Monza 14.