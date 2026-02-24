Cecchi: “La Fiorentina non evapora più ed è merito di Vanoli. Il cambio Fazzini per Solomon non ha portato benefici ma…”

Il giornalista de La Nazione e tifoso viola Stefano Cecchi ha parlato a Toscana TV dopo la preziosissima vittoria della Fiorentina contro il Pisa, decisiva in chiave salvezza, toccando varie tematiche attuali e non solo.

‘Bisogna fare i complimenti a Vanoli’

“Contro il Pisa la Fiorentina ha fatto ciò che spesso aveva fatto anche nel passato: un primo tempo luminoso, giocando bene, poi nel secondo tempo diventa nuvoloso, come se qualcuno avesse spento l’interruttore. La cosa buona è che però, anche nella sofferenza, la Fiorentina trova il carattere, sa soffrire, non si scompone, non è evaporata. La squadra è rimasta compatta anche nel momento di maggiore difficoltà, e se oggi c’è questo spirito bisogna fare i complimenti a Vanoli, c’è del merito dell’allenatore viola, pensiamo a cos’era la Fiorentina tre mesi fa e alle differenze che ci sono ora”.

’Non siamo salvi, ma…’

“Il cambio di Solomon con Fazzini? Non ha portato benefici, però la squadra è rimasta in partita, non lo rinfaccio a Vanoli. Continuo a pensare che con tutti i suoi limiti, la squadra abbia carattere, e Solomon aveva speso tanto. La Fiorentina non è salva, ma oggi Pisa e Verona sono praticamente in Serie B. Rimane da individuare la terza retrocessa…”