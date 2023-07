Un gol che non cambia il destino di Kokorin. Cercasi soluzione per un giocatore dall'ingaggio top

Sul fatto che la Fiorentina avrebbe operato in questa estate per poter trovare un'altra sistemazione ad Aleksandr Kokorin non c'erano dubbi.

Sull'argomento ritorna stamani il Corriere dello Sport-Stadio, giornale sul quale si legge il fatto che il gol siglato al Catanzaro, ma anche l'ottima forma palesata in questo avvio di stagione e le discrete impressioni date nelle prime sedute, non cambieranno il futuro del russo.

Kokorin guadagna 2 milioni di euro netti, un ingaggio da top in viola. Troppi per uno che ha collezionato appena 216 minuti in maglia viola.

La società è alla ricerca di una soluzione per lui, anche se l'Aris Limassol aveva già presentato un'offerta per lui (notizia che aveva dato a suo tempo proprio Fiorentinanews.com). Evidentemente però non c'è grande voglia da parte del russo di tornare a Cipro.