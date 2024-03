A Firenze è giunto il tempo che tutti quanti "Pensiamo Magnifico"

Oggi Fiorentinanews.com ha deciso di trattare una questione non del tutto in linea con i propri temi. Infatti, per un attimo non parleremo di calcio e di Fiorentina, ma di giovani, istruzione e impegno.

Qualche anno fa, quando Alessandra Camaiani, avvocato fiorentino, ha messo in piedi un progetto che aveva immaginato ed è riuscita a coinvolgere una serie di persone intorno a lei. Disse: “Facciamo una pubblicazione! Un giornale aperto, per ragazzi, dove possano scrivere di tutto quel che vogliono! Cerchiamo di riprendere il loro interesse verso temi importanti, leviamoli da questi social network e facciamoli scrivere, come si faceva una volta”.

Scrivere, come sappiamo noi giornalisti, è davvero importante e prezioso. Pensiamo Magnifico è un quadrimestrale, registrato regolarmente al tribunale di Firenze, viene distribuito a mano e stampato a Firenze, presso la copisteria Sguanci, ed è totalmente gratuito.

Chiunque ne voglia qualche copia può scrivere a [email protected] , così come chi voglia proporre dei testi -non solo articoli, ma anche romanzi brevi, poesie, chi vuole promuovere la propria arte attraverso foto o immagini di dipinti, sculture, architettura, chiunque voglia segnalare musica, scrivere una recensione. Tutto, davvero tutto quello che abbia un significato collettivo può essere inviato all'attenzione della redazione.

Se avete voglia di approfondire, è possibile leggere gli editoriali nel sito o richiedere le copie vecchie, perché ricordiamoci che non troverete copie in formato digitale: Pensiamo Magnifico è solo di carta!

Ci sono alcune edicole a Firenze che hanno aderito al progetto e distribuiscono la pubblicazione, come per esempio l'edicola di Via dell'Argingrosso, all'Isolotto, e chiunque voglia aderire o anche dare una mano per le stampe o la distribuzione può farlo. E' finanziato solo da chi lo supporta spontaneamente, anche con poco, o che ci scrive o lo distribuisce o mette a disposizione il proprio bar, la propria edicola o il proprio esercizio commerciale per distribuirlo. Come fa anche Fiorentinanews.com.

E' importante che un progetto del genere venga conosciuto e sarebbe importante che le scuole, le librerie o meglio il Comune, magari, contattasse i ragazzi di Pensiamo Magnifico - perché sono tutti ragazzi a dare una mano. Quindi visitate https://pensiamomagnifico.wordpress.com/ .

Se tutti Pensiamo Magnifico, vivremo di più!