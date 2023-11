Chiarugi: "Occasione troppa ghiotta per la Fiorentina stasera. Jovic? Nessun pericolo per la difesa di Italiano"

Luciano Chiarugi, storico ex viola, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare la partita di stasera fra Milan e Fiorentina, parlandone come di un'occasione da sfruttare per la squadra di Italiano:

“La Fiorentina potrebbe trarre vantaggi importanti dalla partita di stasera, occasione ghiotta per fare un colpo straordinario. Milan senza tanti giocatori e con una panchina non eccezionale. Se Italiano schiera invece anche Nico Gonzalez può davvero farcela a vincere”.

Poi ancora: “Jovic? Non so in che condizioni versi e con quale voglia giochi stasera, ma credo che la difesa della Fiorentina sia impostata bene per chiudere l’attacco rattoppato del Milan".

Infine: “Fiorentina occasione giusta per giocare la partita e salire ancora in classifica, anche se si trova già in una posizione tranquilla. Camarda? Siamo tutti curiosi di vederlo, in Primavera ha fatto vedere cose straordinarie”.