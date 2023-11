L'impietoso 'scambio' Jovic-Bonaventura: liberati gratis ma la Fiorentina ha pescato il jolly

Sarà finalmente anche la notte di Jack Bonaventura che a San Siro e al Milan ci ha lasciato un pezzo di cuore ma che dall'addio del 2020 in poi non è mai riuscito a godersi l'affetto dei suoi ex tifosi. Prima il Covid, poi le gare di Milano saltate in toto o in parte per problemi fisici: stasera invece guiderà la Fiorentina, come ha fatto da inizio stagione. E La Gazzetta dello Sport sottolinea beffardamente lo ‘scambio’ a distanza con Jovic: entrambi liberati gratuitamente ma con Bonaventura la Fiorentina ha pescato decisamente il jolly, a differenza dei rossoneri.