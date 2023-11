Occasione black saturday viola: ma il Milan così è anche più pericoloso per la Fiorentina

Non sarà un Milan delle grandi occasioni o almeno, non un Milan al top delle sue possibilità quello che incrocerà stasera la Fiorentina. Per questo su La Nazione si parla di Black Saturday, una sorta di Milan in offerta viste le assenze di Leao, Giroud e Okafor oltre ai dubbi su Loftus-Cheek. Ma è anche tutto ciò che renderà più complicata la gara per la squadra di Italiano, ulteriormente responsabilizzata e con la scomoda sinfonia della grande occasione nell'aria.