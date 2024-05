Prima Commisso, poi la squadra: la Fiorentina è rientrata a Firenze, ed è molto diverso da come lo immaginavamo

Doveva essere un ritorno trionfale, alle 8 a Peretola e poi questa sera al Franchi per mostrare la coppa e festeggiare insieme ai tifosi. La Fiorentina invece è rientrata a Firenze a testa bassa, con in mano la solita medaglia d'argento e magari - quantomeno lo si spera - un po' di sana vergogna per la prestazione offerta ieri sera.

Prima Commisso, poi la squadra

Per la precisione - come raccolto da Fiorentinanews.com - Rocco Commisso è già tornato in città intorno alle 11 con un volo privato. Alle 12 è atterrato invece un volo organizzato dalla Fiorentina per dipendenti, amici e sponsor. La squadra, infine, è sbarcata a Peretola in questi minuti.