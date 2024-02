Gol nel recupero contro il Lecce? Non è la prima volta: c'è un precedente con la Fiorentina di Mancini

La clamorosa sconfitta della Fiorentina contro il Lecce, oltre a confermare il momento di flessione della squadra di Italiano, ha registrato un particolare record. La rimonta degli uomini di D’Aversa finisce negli annali del club salentino, ed in particolare i viola si confermano una delle loro “vittime” preferite.

Non succedeva dal 2001

Contro la Fiorentina il Lecce ha realizzato due gol dal 90° minuto in poi nella stessa partita in Serie A, quelli di Piccoli e di Dorgu, per la prima volta dal 14 ottobre 2001. Ed anche in quell’occasione l’avversario era la Fiorentina di Roberto Mancini.

Vugrinec e Chevanton piegarono la Fiorentina di Mancini

In quell’occasione non si trattò di una rimonta, ma di una sonora vittoria dei padroni di casa: il risultato finale fu 4-1 per il Lecce e ad andare a segno nei minuti finali furono Davor Vugrinec ed Ernesto Chevanton.