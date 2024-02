Nonostante il contratto fino al 2025, Sarri può lasciare la Lazio a giugno: Milan in Pole, suggestione Fiorentina

L’edizione odierna de Il Messaggero quest’oggi ha cercato di fare il punto della situazione sul futuro dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, che al momento è tutt’altro che scontato. Nonostante infatti il tecnico lo scorso anno abbia firmato il prolungamento del contratto che lo lega al club fino al 2025, al termine della stagione la sensazione è che potrebbero esserci diversi movimenti con diversi allenatore che potrebbero cambiare squadra e Sarri potrebbe essere tra coloro “costretti” a cambiare aria.

Il Milan ci pensa per il dopo Pioli

Secondo il quotidiano l’allenatore toscano sarebbe stato attenzionato dal Milan, che ancora non ha deciso se confermare o meno Pioli in panchina. Nei giorni scorsi si erano fatti anche i nomi di Antonio Conte e Thiago Motta, ma è anche vero che Sarri negli anni ha sempre rappresentato un profilo idoneo alla panchina rossonera.

Suggestione viola

Il tecnico biancoceleste ha dichiarato recentemente di voler chiudere la propria carriera alla Lazio ma la sua situazione potrebbe essere incerta specie dopo un mercato di gennaio in cui non sono arrivati rinforzi. Il suo contratto scade nel 2025 e oltre ai rossoneri potrebbe anche esserci la suggestione Fiorentina nel momento in cui le strade con Italiano dovessero separarsi.