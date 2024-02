Ipotesi di difesa a 3? Impraticabile ma nel caso toccherebbe già a Comuzzo

Tra i vari effetti collaterali dell'infausto mercato di gennaio c'è anche la composizione del reparto difensivo, rimasto piuttosto incredibilmente composto da 3 giocatori, più il 2005 Comuzzo. Parliamo di un ragazzo che comunque ha giocato appena 3 minuti in campionato e una bella fetta del match contro il Cukaricki, che è sceso in Primavera laddove gioca sì ma senza particolari acuti. L'impressione è che si sia scelto ancora una volta per la convenienza economica, mascherata da ‘lancio giovani’ ma su questo parlerà il campo.

Nel frattempo con il giallo di ieri Ranieri sarà squalificato per la prossima con il Frosinone e nel caso, improbabile, di difesa a 3 toccherebbe subito proprio a Comuzzo, con un altro Primavera a quel punto promosso per fungere da alternativa.