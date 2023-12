L'Arsenal tentenna su Kiwior, la Serie A è in attesa di una decisione. Lista lunghissima di pretendenti

Un obiettivo di mercato estremamente complicato per la Fiorentina, sia per la concorrenza, sia per la difficoltà dell'affare. L'Arsenal continua a tentennare su Jakub Kiwior, giocatore che trova poco spazio in Premier League ma che i Gunners non vogliono lasciar partire a gennaio in prestito a cuor leggero.

La Serie A attende novità

Nel campionato italiano, ci sono tantissime squadre interessate a Kiwior. Era tornato di moda nelle scorse settimane anche per Roma e Juventus. Adesso, in lizza per il suo acquisto (molto probabilmente a titolo temporaneo), ci sono Napoli e Milan. Tuttomercatoweb.com ricorda il grande interesse del club azzurro, che non accenna a calare. Strada che si fa sempre più in salita per la Fiorentina.