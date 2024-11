Pastorello: "Non utilizzare un giocatore come Arthur è un peccato mortale. Ha tanto mercato in Brasile, ma lui vuole rimanere in Europa"

A calciomercato.it ha parlato Federico Pastorello, agente di mercato e procuratore tra gli altri anche di Arthur, ex centrocampista della Fiorentina attualmente fuori rosa alla Juventus. Queste le sue parole sul brasiliano:

“Arthur ha tanto mercato in Brasile, però il suo desiderio è quello di rimanere ancora in Europa. Abbiamo alcune piste concrete, quindi speriamo di vederlo presto sui campi, perché veramente è un peccato mortale che un giocatore del genere non sia utilizzato”.