Una stagione che di attestati di stima non ne ha bisogno, ma arrivano lo stesso per Moise Kean, attaccante della Fiorentina che a una giornata dal termine ha messo a segno 24 gol con la maglia viola. Di lui ha parlato Roberto Piccoli, attaccante del Cagliari e autore di una buona stagione in Sardegna. Queste le sue parole sul collega di reparto a La Gazzetta dello Sport:

“Attaccanti italiani in doppia cifra? Kean mi fa impazzire. Ha fisico, è forte in area, attacca la profondità, è completo. Spero di poter fare ancora meglio. In italia ci sono tanti attaccanti forti, una sana competizione. In Nazionale con lui? Io do il massimo ogni giorno e gioco ogni partita come fosse l’ultima cercando di determinare. La Nazionale bisogna meritarsela”.