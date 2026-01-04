Udite udite! La Fiorentina non è più ultima! Tre punti di platino per superare il Pisa. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Udite udite! La Fiorentina ha vinto allo scadere con la Cremonese grazie al tap-in di Kean al 93' e ha raggiunto, ma superato per differenza reti, il Pisa a quota 12. Sempre a 12 c'è anche il Verona, impegnato tra poco con il Torino. E' una vittoria di platino, che dà tanto ossigeno alla squadra viola.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 39, Milan 38, Inter 36, Roma 33, Juventus 33, Como 30, Bologna 26, Atalanta 25, Lazio 24, Sassuolo 23, Udinese 22, Cremonese 21, Torino 20, Cagliari 18, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Verona 12, Fiorentina 12, Pisa 12.