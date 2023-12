Natali: "Vedo delle analogie fra Prandelli e Italiano. La Fiorentina rappresenta il futuro del calcio"

Cesare Natali, ex difensore gigliato, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare l'attualità di casa Fiorentina, facendo un paragone fra Prandelli e Italiano:

Italiano come Prandelli? (Magari! ndr)

“La Fiorentina di oggi è allenata molto bene, ma la mia aveva un top come Prandelli, in un periodo storico dove non era facile arrivare in Champions. Vedo analogie fra Italiano e Cesare, allenatori con l’idea di proporre e fare calcio. È il futuro questo, che va anche contro il calcio italiano, di cui l’esempio è la Juventus, che non fa mai la partita e anzi la subisce”.

“Ma qualcosa manca”

Infine: “La Viola a volte può perdere ma non rinnega mai la propria strada, perché Italiano crede nel lavoro che fa. Poi certo gli mancano alcuni giocatori, un aspetto che si è palesato contro il Milan ad esempio”.