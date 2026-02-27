Accelerata sui lavori del Franchi? A breve potrebbe arrivare il via libera ai lavori notturni. E il Ministero...
La Nazione in edicola oggi rivela alcune importanti novità per quanto riguarda i lavori allo stadio Artemio Franchi, che potrebbero (finalmente) subire un'accelerata.
La nomina del commissario
Nella giornata di ieri è arrivato finalmente il via libera ufficiale per la nomina del commissario straordinario per gli stadi per Euro 2032. Da mesi si parlava dell'assegnazione dell'incarico all'ingegnere Massimo Sessa, ma solo in questi giorni, come detto anche dal ministro Abodi, la decisione è stata ratificata. Questa novità potrebbe avere delle importanti ripercussioni sullo stadio Franchi. Il comune di Firenze aspettava infatti il via libera del commissario (che fino ad oggi però ufficialmente non c'era) per far lavorare gli operai anche di notte così da dare una sterzata al cantiere.
Possibili fondi dal Mef
Altro capitolo fondamentale sono le risorse ministeriali che il Franchi potrà attrarre in quanto impianto di rilevanza strategica nazionale. Il ministro Abodi sta lavorando con il Mef per definire le quote del fondo Equity istituito proprio per dare uno slancio all'ammodernamendo elle strutture sportive.