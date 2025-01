L'intermediario di mercato e talent scout Michele Fratini ha parlato a Fiorentinanews.com dopo la notizia di ieri sera che ha fatto emergere l'interessamento del Napoli per il difensore viola Pietro Comuzzo.

‘Due top club sul difensore gigliato’

“Comuzzo è arrivato in Serie A per meriti e sono felicissimo che la Fiorentina abbia questo ottimo profilo cresciuto in casa. È pronto anche a livello mentale, è un calciatore che vuole il Napoli, ma anche Manchester United e Paris Saint-Germain. Ha ancora molti margini di miglioramento e può capitare qualche sbavatura, è pur sempre giovane, un classe 2005”.

‘Spero il calciatore possa restare a Firenze, ma…’

“Antonio Conte lo stima perché sa che con lui che è di piede destro e Buongiorno che è mancino e classe 1999, assicurerebbe una grande coppia difensiva per i prossimi anni. Spero che riesca a restare a Firenze, specialmente se la squadra vincesse la Conference o arrivasse tra le prime cinque, potrebbe convincerlo a restare ancora per qualche anno. Se restasse ancora in viola a crescere potrebbe valere anche il doppio dei 20-25 milioni di cui si parla adesso”.