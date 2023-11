L'Italia Under 21 passeggia su San Marino. Tra i marcatori anche un giocatore di proprietà della Fiorentina

Si è da poco conclusa la sfida tra San Marino e Italia, valida per le qualificazioni al prossimo Europeo Under 21 e con un giocatore di proprietà della Fiorentina protagonista. Stiamo parlando di Alessandro Bianco, subentrato a Prati al 57' e autore a sette minuti dalla fine del gol del definitivo 7-0. Il centrocampista attualmente in forza alla Reggiana ha scagliato un bel tiro da fuori area in diagonale, di prima intenzione su sponda di Ndour, che non ha lasciato scampo al portiere avversario.

Una vittoria dunque facile quella ottenuta dagli Azzurrini, con Desplanches che di fatto non ha dovuto compiere parate. Grandi protagonisti Calafiori e Volpato, il secondo in gol insieme a Pirola, Gnonto (doppietta), Fabbian, Francesco Pio Esposito e appunto Bianco. Ottima anche la prestazione dell'ex Fiorentina - ora alla Sampdoria - Ghilardi.

Con questa vittoria l'Italia si porta momentaneamente al primo posto del girone, con un punto in più (ma anche una partita in più) rispetto all'Irlanda.