Il Cagliari sta per vendere Lapadula ma dopo Piccoli vorrebbe anche Nzola: un alleato possibile per la Fiorentina

Era stato proprio il Cagliari la prima ‘vittima’ di M'Bala Nzola in maglia viola, in un 3-0 dello scorso ottobre in cui l'angolano segnò la rete definitiva al 94'. I sardi secondo Tuttosport, sono proprio tra i candidati interessati all'attaccante, che la Fiorentina vorrebbe cedere in tutti i modi. Difficile immaginare però che da Cagliari possa arrivare un'offerta e tantomeno che possa essere in doppia cifra, come quella che servì per comprarlo dallo Spezia.