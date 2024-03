Questo pomeriggio l'ex centrocampista di Inter, Cagliari e Roma Radja Nainggolan, durante una diretta sul canale Twitch Controcalcio Tv, ha voluto ricordare l'ex compagno ai tempi di Cagliari e Roma Davide Astori, come sappiamo venuto tristemente a mancare nel 2018. Questo un estratto del suo ricordo:

“Ho incontrato Astori quando sono andato a Cagliari, ero molto giovane. Lui aveva un solo anno più di me, ma non mi sembrava cosi giovane perché aveva grande responsabilità, giocava come se avesse già fatto 10 campionati, anche se era il suo primo. Una bella persona, era un giocatore forte, aveva caratteristiche positive. È stata una bella persona, lo ricordo spesso, ci ripenso sempre. Sono stato contento di aver condiviso tante esperienze con lui a Cagliari e Roma, poteva fare molto di più per la qualità che aveva”.