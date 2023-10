L'attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, è partito titolare contro il Cagliari, mostrando segnali di progresso, anche se non sono arrivate da parte sua conclusioni verso la porta avversaria: “E' la mia caratteristica quella di stare sempre in movimento e quella di aiutare la squadra. Sto tranquillo e il gol arriverà sicuramente e anche molto presto”.

Poi ha detto: “E' dal primo giorno che sono qui a Firenze che i tifosi mi hanno accolto nella maniera migliore. Mai potrò dimenticarmi il giorno della presentazione allo stadio, quando mi hanno applaudito. Voglio far sapere loro che sono molto felice di stare qui e che mi godo questo momento giorno dopo giorno e proseguiremo stando accanto per molto tempo, almeno spero”.

Su Gonzalez: “Nico è stato importante per la scelta del club e per integrarmi con i miei compagni e mi ha fatto anche da traduttore qualche volta. E' un giocatore importanti per noi, sono molto felice per il momento che sta vivendo”.