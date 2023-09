"A Firenze si criticava Italiano quando cambiava nove giocatori, stavolta non l'ha fatto e ha pagato. Amrabat? Uno come lui mancherà"

Il giornalista e tifoso viola Stefano Cecchi ha commentato così a Radio Bruno Toscana la sconfitta di ieri: “Perdere a San Siro ci sta, ma così male non me l’aspettavo. Ieri nella Fiorentina non ha funzionato niente, nessuno può essere assolto, ma mi fermerei qui. Italiano ha le sue colpe, lo ha ammesso lui stesso, ma in fondo ha pagato la scelta di fare quello che Firenze gli ha sempre chiesto: far giocare gli stessi che avevano vinto la partita precedente. L’anno scorso avevamo accusato l’allenatore di aver cambiato nove giocatori a Empoli e Udine, quest’anno ha fatto il contrario e l’ha pagato a caro prezzo".

E poi: “Amrabat? Io non lo rimpiango, voleva andarsene ed è stato giusto così, ma uno così mancherà quest’anno. Era l’unico che sapeva reggere il centrocampo quando le partite diventavano delle battaglie. Ieri invece l’Inter ci ha mangiati vivi nel mezzo. Riguardo al valore della rosa non riesco ancora ad esprimermi, sicuramente hai preso Maxime Lopez che è un giocatore uguale ad Arthur sebbene sia un gran colpo per costi e modalità. Per il resto in difesa ti sei affidato completamente a Ranieri, mentre in porta hai deciso di fare una scommessa”.