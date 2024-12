Durante un collegamento con Lady Radio, l'ex difensore viola Mario Faccenda ha commentato le parole del procuratore di Biraghi nella giornata di ieri, per poi spaziare anche su altri argomenti di casa Fiorentina.

‘De Gea ha salvato spesso la Fiorentina, normale soffrire di più in Conference perchè…’

“La Fiorentina subiva in fase difensiva giocando a tre all’inizio, era in grossa difficoltà. Biraghi giocava da centrale di sinistra, Comuzzo giocava poco. Giocando a quattro con Ranieri e Comuzzo la Fiorentina sta facendo cose inaspettate. I due difensori viola sono sicuri, intervengono bene. E se non prendi gol, avendo Kean davanti, la squadra è in alta classifica. Poi non dimentichiamo che De Gea ha portato 6-7 punti. Sapevo che era un portiere forte, veniva da grande esperienza, ma non mi aspettavo che potesse fare gli interventi che abbiamo visto, ha salvato spesso la Fiorentina. Inizialmente anche il mercato ha inciso, si aspettavano calciatori, la squadra non era equilibrata e a Palladino mancavano pedine. La squadra ha poi trovato forza e sicurezza, in campionato coi titolari e in Conference League con le così dette seconde linee, normale soffrire e subire di più. Palladino giustamente procede così, poi avanzando nella competizione sono sicuro inserirà sempre più titolari anche in Conference”.

‘Le parole dell’agente di Biraghi non sono corrette. Perchè mettere in mezzo Parisi?'

“Il caso Biraghi? Al momento in casa Fiorentina tutto è tranquillo, le cose vanno bene e tutti sono contenti. Hanno esagerato, si può parlare tranquillamente con la società e trovare una soluzione se non vuole restare più, ha 32 anni. Se vuole restare invece aspetta il suo momento per giocare. Non è mai stato bravo in fase difensiva, ha provato anche a giocare da difensore centrale ma non può farlo. L'agente non può dire che porta via Biraghi e Parisi, non è corretto nei confronti della società e dei tifosi. Speriamo che venga subito buttata acqua sul fuoco. Mettere anche Parisi in mezzo è un ricatto, non è giusto parlare anche di un altro calciatore solo perchè è un suo assistito”.