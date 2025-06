La Gazzetta dello Sport: 10 giorni per decidere su Gudmundsson

L'edizione odierna della rosea mette in copertina la questione Nazionale, capitolo che riguarda da vicino anche le prospettive del nuovo allenatore della Fiorentina. In attesa del match di domani contro la Moldavia, Spalletti potrebbe schierare il viola Ranieri dall'inizio, si legge all'interno del quotidiano nazionale.

Fra 10 giorni scadono i prestiti

Sempre La Gazzetta dello Sport tratta il riscatto di Gudmundsson. Ci sono esattamente 10 giorni di tempo per decidere cosa fare: il 18 giugno scadrà il diritto. Islandese in ballo così come Cataldi, che ha ricevuto una chiamata da Sarri: il neo tecnico biancoceleste lo rivorrebbe a Roma.

Juve su due Viola

Infine, la rosea parla di un altro possibile interessamento della Juventus per un Viola. Oltre a Dodo, infatti, il club di Torino ha nel mirino Comuzzo: il giovane difensore, tuttavia, ha recentemente rinnovato con la Fiorentina.