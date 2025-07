Riscattato alla fine del suo contratto di prestito che lo legava al Torino, adesso Cristiano Biraghi si prepara a continuare la sua avventura in granata. L'ex capitano della Fiorentina sembra aver già preso in mano le redini dello spogliatoio del Torino: dal ritiro dei granata di Prato allo Stelvio, il giocatore ha risposto alle molte domande dei giornalisti… senza giri di parole, come riporta Tuttomercatoweb.

“Con Baroni sta andando bene, stiamo lavorando molto per assimilarne i principi anche se i carichi sono impegnativi e siamo un po' stanchi. Stiamo mettendo benzina, è questa la cosa importante. Dobbiamo lavorare e cercare di far meglio dell'anno scorso, visto che non abbiamo chiuso nella maniera giusta per la piazza: chi è rimasto lo sa e ci prendiamo la responsabilità per questo. Bisogna onorare i tifosi che comprano i biglietti, il presidente che ti paga e noi stessi: alla fine dell'anno scorso invece siamo andati in giro a fare figure di m***a. Per me l'unica cosa sacra è il lavoro”.