Dopo averne presi quattro dalla Fiorentina, Gilardino vuole rinforzarsi con un centrocampista viola

Non è finito il mercato della Fiorentina, in entrata come in uscita. Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, ci sono due giocatori viola che potrebbe lasciare Firenze da qui al 31 agosto. Il primo è Christian Kouame, di cui abbiamo scritto poco fa, mentre l'altro è Alfred Duncan.

Su di lui c'è il Genoa, con Gilardino che vorrebbe puntare sull'ex Sassuolo per dare maggiore fisicità al proprio centrocampo. Vedremo quale sarà la posizione della Fiorentina sul fronte Duncan: non parliamo certo di un titolarissimo, ma è vero anche che a centrocampo le pedine a disposizione di Italiano non sono tantissime.