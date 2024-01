Verso la Coppa Italia, ancora out due esterni di Thiago Motta. Il programma dei rossoblù in vista della Fiorentina

Verso la prossima sfida, quella al Bologna, Thiago Motta non potrà contare su Karlsson e Ndoye. I felsinei saranno successivamente impegnati per la prima gara del girone di ritorno contro il Cagliari.

Differenziato per Karlsson, terapie per Ndoye

Questa mattina al centro tecnico Niccolò Galli, sono proseguiti gli allenamenti della squadra di Thiago Motta in vista dei quarti di finale di Coppa Italia che vedranno i rossoblù sfidare allo stadio Artemio Franchi la Fiorentina di Vincenzo Italiano. In particolare la squadra ha svolto una seduta tattica con prove di conclusione a rete. Anche a Firenze il Bologna dovrà fare a meno di Jesper Karlsson, per lui nuovamente allenamento differenziato. Terapie invece per Dan Ndoye.

Il programma di domani

Nella giornata di domani, alla vigilia del match di Coppa Italia tra la Fiorentina di Vincenzo Italiano ed il Bologna di Thiago Motta, i rossoblù sosterranno a Casteldebole la seduta di rifinitura a porte chiuse. Inoltre alle ore 14:00 il tecnico italo-brasiliano dei felsinei sarà a disposizione dei giornalisti in occasione della consueta conferenza stampa pre-partita presso la sala stampa del centro tecnico Niccolò Galli.