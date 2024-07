Interesse viola troppo timido su Tessmann, Antonelli: "Siamo abbastanza avanti con l'Inter, merita grandi palcoscenici"

Si parla molto dello scambio tra Venezia e Inter, con Tessmann e Oristanio protagonisti. Il primo in particolare era stato seguito anche dalla Fiorentina dopo l'ottimo campionato scorso in B ma l'interesse viola è stato solo superficiale e il ds dei lagunari, Filippo Antonelli ha parlato infatti dell'affare messo in piedi con l'Inter:

"Fatta Tessmann-Oristanio? Sono due cose separate. Siamo abbastanza avanti ma c’è ancora da vedere la volontà del giocatore. Chi dei due? Tessmann. Sono due cose separate, devo prima pensare a Tessmann. Possibilità che rimanga un altro anno da noi? Non credo. Però il ragazzo ha fatto bene e merita grandi palcoscenici. Sono molto per le motivazioni da dare ai ragazzi e per trovare le soluzioni, quindi aspettiamo".