Malusci: "Milan avversario perfetto per le caratteristiche della Fiorentina. Mai avuti dubbi su Pongracic, doveva solo ritrovare la forma fisica"

L'ex calciatore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno Toscana del match di sabato a San Siro: “Per il Milan quella di domenica è l'ultima occasione per rimanere aggrappato alla corsa per l'Europa. Sembrerebbe un avversario perfetto per esaltare le caratteristiche della Fiorentina, che si è dimostrata formidabile nel recupero palla e nelle ripartenze. In questo modo possiamo fare davvero molto male ai rossoneri”.

“Ero sicuro che Pongracic si sarebbe ripreso”

Sulla difesa: “Ho sempre espresso pareri positivi su Pongracic, ero sicuro che non appena sarebbe tornato in forma avrebbe offerto delle ottime prestazioni. Con quel fisico devi essere al cento per cento fisicamente, adesso che lo è i risultati si vedono. Ne sta facendo le spese Comuzzo, ma non dimentichiamoci che è un ragazzo di 20 anni che ha giocato tantissimo e che comunque si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa”.